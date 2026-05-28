Revocato il divieto di balneazione a Francavilla | La causa è stata una rottura della condotta fognaria

Notizia in breve

Il divieto di balneazione nel tratto di mare a 100 metri a sud della foce del Fosso Pretaro a Francavilla al Mare è stato revocato. La decisione è stata presa dopo che si è verificata una rottura della condotta fognaria. La zona era stata temporaneamente interdetta alle attività di balneazione a causa delle criticità riscontrate. Non sono stati segnalati ulteriori problemi o contaminazioni successivamente alla riparazione.