Revocato il divieto di balneazione a Francavilla | La causa è stata una rottura della condotta fognaria

Da chietitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il divieto di balneazione nel tratto di mare a 100 metri a sud della foce del Fosso Pretaro a Francavilla al Mare è stato revocato. La decisione è stata presa dopo che si è verificata una rottura della condotta fognaria. La zona era stata temporaneamente interdetta alle attività di balneazione a causa delle criticità riscontrate. Non sono stati segnalati ulteriori problemi o contaminazioni successivamente alla riparazione.

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Revocato il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare “100 metri a sud della foce del Fosso Pretaro” a Francavilla al Mare.Le ultime analisi effettuate da Arta Abruzzo hanno infatti certificato il rientro dei parametri microbiologici entro i limiti previsti dalla legge, consentendo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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