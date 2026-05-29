Una grande folla ha partecipato all’ultimo saluto a Giuseppe Gargani, figura di spicco della politica campana e nazionale, nella cattedrale di Avellino. La cerimonia si è svolta sia all’interno che sul sagrato della chiesa. La partecipazione è stata intensa, con molte persone presenti per omaggiare il politico. La cerimonia ha rappresentato un momento di commozione collettiva, con un corteo di persone che ha accompagnato il feretro.

Una folla oceanica, densa di commozione, ha riempito ogni angolo dellaCattedraledel Duomo di Avellino— dentro e fuori sul sagrato — per l’ultimo solenne saluto a Giuseppe Gargani, storico protagonista della politica campana e nazionale. La cattedrale non è bastata a contenere i tantissimi cittadini, amici e rappresentanti delle istituzioni accorsi per rendere omaggio a un uomo che ha segnato un’epoca. Tra le navate della chiesa si è riunito il mondo politico in modo trasversale. In prima fila spiccava la presenza del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del sindaco di Salerno ed ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ “Nostro padre, padre dell’Irpinia”: l’addio a Peppino Gargani

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