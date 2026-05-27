Addio a Giuseppe Gargani cordoglio bipartisan per la scomparsa di una voce storica della DC e dell’Irpinia

Notizia in breve

È morto Giuseppe Gargani, figura storica della Democrazia Cristiana e rappresentante dell’Irpinia. La sua scomparsa ha provocato reazioni di cordoglio da parte di esponenti di diversi orientamenti politici. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora chiarito le circostanze della morte. La notizia è stata diffusa attraverso canali ufficiali e ha portato alla condivisione di ricordi e saluti da parte di numerosi esponenti pubblici. Gargani aveva avuto un ruolo di rilievo nel panorama politico italiano.