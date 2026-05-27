Addio a Giuseppe Gargani cordoglio bipartisan per la scomparsa di una voce storica della DC e dell’Irpinia
È morto Giuseppe Gargani, figura storica della Democrazia Cristiana e rappresentante dell’Irpinia. La sua scomparsa ha provocato reazioni di cordoglio da parte di esponenti di diversi orientamenti politici. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora chiarito le circostanze della morte. La notizia è stata diffusa attraverso canali ufficiali e ha portato alla condivisione di ricordi e saluti da parte di numerosi esponenti pubblici. Gargani aveva avuto un ruolo di rilievo nel panorama politico italiano.
La scomparsa di Giuseppe Gargani ha suscitato unanime cordoglio trasversale agli schieramenti politici. L'ex deputato democristiano, storico presidente dell'Associazione ex parlamentari e insigne giurista, lascia un vuoto profondo nella memoria istituzionale del Paese.Il ricordo dell’UDC: «Un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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