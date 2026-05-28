Gargani ultimo addio a una vita tra la DC e l’Irpinia
Oggi si tiene il funerale di Peppino Gargani, figura chiave della Democrazia Cristiana e protagonista della politica irpina per oltre trent’anni. La cerimonia rappresenta l’ultimo saluto a un esponente di spicco che ha segnato la scena politica locale e nazionale. La salma è stata accompagnata da un lungo corteo di amici e conoscenti, mentre si svolgono le commemorazioni ufficiali. La cerimonia si svolge in un clima di commozione e rispetto.
Roma, 28 maggio 2026 – Prende il via oggi il lungo commiato istituzionale e civile riservato a Peppino Gargani, storico esponente della Democrazia Cristiana e figura centrale della politica irpina per oltre un trentennio.A partire dalle ore 12, la camera ardente è allestita nella Sala Aldo Moro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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