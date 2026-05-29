Forum Compraverde premiate le eccellenze italiane del green public procurement

Notizia in breve

Durante il Forum Compraverde sono stati premiati progetti italiani nel settore del green public procurement. La manifestazione ha coinvolto circa 3.000 partecipanti provenienti da 12 Paesi e ha visto la partecipazione di oltre 250 organizzazioni tra istituzioni, imprese, università e reti internazionali. Sono stati organizzati più di 20 eventi, tra talk e incontri, con oltre 120 relatori presenti. Sono stati consegnati 25 riconoscimenti a progetti e iniziative legate alla transizione ecologica.