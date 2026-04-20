Turismo Alessandria-Asti | 16 eccellenze premiate tra qualità e green

Questa mattina si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio della Camera di Commercio Alessandria-Asti per il quinquennio 2025-2030, segnando un momento importante per lo sviluppo del turismo nella zona. Contestualmente, sono state premiate 16 eccellenze del settore, che si sono distinte per qualità e impegno nel rispetto delle pratiche green. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e riconoscimento per le realtà operanti nel territorio.

Il nuovo corso della Camera di Commercio Alessandria-Asti si è ufficializzato questa mattina con l’insediamento del Consiglio per il quinquennio 2025-2030, segnando al contempo una tappa fondamentale per il turismo locale. Durante la cerimonia tenutasi nella sede di Asti, sono state premiate sedici realtà tra alberghi, agriturismi e ristoranti delle province di Alessandria e Asti che hanno ottenuto la certificazione Ospitalità Italiana, un marchio nato nel 1997 in collaborazione con Isnart per garantire standard elevati ai consumatori. Metriche moderne e nuovi vertici per il settore territoriale. L’avvio del mandato quinquennale vede la conferma di Coscia alla presidenza dell’ente commerciale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turismo Alessandria-Asti: 16 eccellenze premiate tra qualità e green Notizie correlate Leggi anche: Premio medicina Abruzzo 2026: sei equipe mediche tra le eccellenze premiate Unpli: premiate la ‘Festa dello Struppolo’ e ‘Borgo Vagare’ tra le eccellenze 2025Tempo di lettura: 10 minutiC’è anche Niscemi con la sua Sagra del carciofo violetto tra le realtà premiate oggi dall’Unpli. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Camera di Commercio di Alessandria-Asti premia le strutture ricettive e ristorative certificate Ospitalità italiana; La corsa allo stipendio: il 60% dei giovani preferisce un lavoro al posto degli studi; Alessandria, la Camera di Commercio premia 16 strutture. Alessandria, la Camera di Commercio premia 16 struttureCamera di Commercio premia le strutture tra Alessandria e Asti con la certificazione Ospitalità Italiana. Un riconoscimento importante ... ilpiccolo.net La Camera di Commercio di Alessandria-Asti premia le strutture ricettive e ristorative certificate Ospitalità italianaMartedì 14 aprile 2026 si è svolta presso la sede astigiana della Camera di commercio di Alessandria- Asti la cerimonia di consegna delle certificazioni ... atnews.it > PARTE IL PROGETTO “IL CANTIERE IN CANTINA – LA BOTTEGA DEL GRAN MONFERRATO AUTENTICO” ******************* Diciannove aziende fra le Province di Alessandria e Asti in rete per trasformare “il prodotto agricolo in prodotto turistico” creando facebook