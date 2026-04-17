Future Female | premiate le eccellenze del lavoro al femminile

"Future Female. Welfare e sostenibilità del lavoro al femminile”. È arrivato alla quinta edizione l'evento, dedicato alle imprese che si sono particolarmente distinte per aver adottato politiche di welfare al femminile realmente efficaci, si è svolto nella prestigiosa cornice di Villa Colle Del.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Le eccellenze aretine di enogastronomia e accoglienza premiate al “Guido Tarlati”Arezzo, 27 gennaio 2026 – Le eccellenze di enogastronomia e accoglienza in terra d’Arezzo premiate dall’Associazione Cuochi Arezzo.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Future Female: la premiazione; A Perugia torna il Premio Future Female; Giovedì 16 Aprile la V° Edizione del Premio regionale Future Female. Welfare e sostenibilità del Lavoro femminile; In wine, leadership changes: with women stronger and more forward-looking businesses.

THE FUTURE IS FEMALE «Prendi tua figlia e insegnale lo splendore della disobbedienza. È' rischioso, ma è più rischioso non farlo mai». Sofocle, "Antigone" facebook