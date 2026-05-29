Nel 2025, la Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode da un miliardo di euro legata alla fornitura illecita di lavoratori e al caporalato. Sono state denunciate 774 persone e individuati 12.000 lavoratori in nero e 16.000 irregolari. Sono stati sequestrati beni e somme per un totale di 186 milioni di euro.

La fornitura illecita di manodopera vale 980 milioni di euro. La fotografia al 2025 della Guardia finanza fa luce su un intricato sistema di frodi tributarie a più livelli. Un business opaco che ha portato le Fiamme gialle a denunciare 774 persone - una decina gli arresti - e a sequestrare 186 milioni di euro. Sono stati individuati 12mila lavoratori in nero e 16mila irregolari. In 128 sono stati denunciati per caporalato, mentre in cinque sono finiti in manette. Le vittime dello sfruttamento lavorativo sono state 1.224. Inoltre, sono state 64 le denunce per favoreggiamento delle condizioni di illegalità dello straniero e 225 quelle per impiego, da parte del datore di lavoro, di stranieri privi del permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fornitura illecita di lavoratori e caporalato, nel 2025 la Gdf scopre maxi frodi da 1 miliardo

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