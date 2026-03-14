Carburanti | la GdF insegue le frodi nella filiera

La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli lungo tutta la filiera dei carburanti, in risposta alle recenti segnalazioni di frodi. L’intervento arriva su indicazione del ministro dell’economia e delle finanze e punta a verificare la conformità delle operazioni e la legalità delle transazioni. Le attività di sorveglianza si concentrano su punti critici per contrastare eventuali pratiche illecite nel settore.

Il rafforzamento dei controlli sulla filiera dei carburanti, disposto dalla Guardia di Finanza su indicazione del ministro dell’economia e delle finanze, risponde alla necessità di presidiare il mercato in una fase delicata per i prezzi energetici. Questa iniziativa nasce direttamente dalle recenti tensioni sui mercati legate al riacutizzarsi della crisi geopolitica nell’area mediorientale, con l’obiettivo specifico di prevenire distorsioni che possano danneggiare i consumatori o compromettere la concorrenza. L’intervento copre l’intera catena distributiva, dalla produzione all’erogazione finale, puntando a verificare la coerenza dei valori di mercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carburanti: la GdF insegue le frodi nella filiera Articoli correlati Carburanti: la Gdf smaschera le frodi nella filiera energeticaIl 9 marzo 2026, mentre la crisi geopolitica nel Medio Oriente spinge i prezzi dell’energia verso l’alto, la Guardia di Finanza ha intensificato i... GdF Foggia: presunte frodi in appalti pubblici, perquisiti due imprenditori e un dirigente pubblicoGDF FOGGIA: ESEGUITE PERQUISIZIONI PER PRESUNTE FRODI NELL’ESECUZIONE DI APPALTI PUBBLICI. Aggiornamenti e notizie su Carburanti la GdF insegue le frodi... Crisi in medio oriente e prezzi carburanti: la guardia di finanza rafforza i controlli su tutta la filieraPiù verifiche su prezzi, trasparenza e tracciabilità dei prodotti energetici dopo le tensioni sui mercati legate alla crisi in Iran e nei paesi del Golfo, per tutelare consumatori e concorrenza ... veronasera.it Catanzaro, caro carburante: rafforzati i controlli della FinanzaCaro carburanti, la Guardia di Finanza intensifica i controlli sui carburanti a Catanzaro e provincia per contrastare speculazioni. quotidianodelsud.it