Musica live da record | nel 2025 superato il miliardo di euro di spesa del pubblico

Nel 2025, la spesa del pubblico per la musica live in Italia ha superato un miliardo di euro. Sono stati registrati oltre 26 milioni di spettatori, con ricadute economiche pari a 4,3 miliardi di euro. Il settore coinvolge grandi eventi internazionali e festival locali, contribuendo a sostenere il turismo, l’occupazione e i consumi nel Paese.

Dai grandi eventi internazionali ai festival locali, il settore traina turismo, occupazione e consumi: oltre 26 milioni di spettatori e 4,3 miliardi di ricadute economiche nel Paese La musica dal vivo in Italia continua a correre enel 2025 raggiunge un nuovo traguardo storico: oltre un miliardo di euro di spesa del pubblico, con una crescita del 21% rispetto al 2024. È quanto emerge dai primi dati della ricerca di AssoConcerti presentata in anteprima al Festival dell’Economia di Trento, organizzato da Il Sole 24 Ore. Lo studio completo sarà diffuso il prossimo ottobre. Secondo i dati forniti da SIAE relativi al comparto “Pop, rock e leggera”,nel corso dell’anno si sono svolti 40. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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