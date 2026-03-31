Nella partita di Eurolega, la Virtus ha subito una sconfitta casalinga contro il Paris con un punteggio che ha portato a una differenza di 21 punti. La serata del nuovo allenatore della squadra, Jakovljevic, si è conclusa con una battuta d’arresto. I principali realizzatori dei virtussini durante l’incontro sono stati indicati, ma i dettagli sulla partita non sono stati forniti.

Meno fiducia ed energia: la Virtus Bologna si scioglie dopo i primi due quarti e rimedia la quinta sconfitta consecutiva in Eurolega nonostante il turno di riposo in campionato dello scorso fine settimana. Una sconfitta senza appello, in casa contro Parigi per 103-82. Dolorosa tanto perché ci fosse qualcosa in ballo: entrambe sono ormai estromesse da play-off e play-in. Piuttosto perché dopo l’esonero di Dusko Ivanovic dalla squadra ci si attendeva una reazione. Invece il “ballo dei debuttanti” tra i coach sorride a Julius Thomas, 27enne alla dei francesi dopo esser subentrato pochi giorni fa a Francesco Tabellini. Amarissima la serata del nuovo capo allenatore virtussino Nenad Jakovljevic, coi titoli di coda che iniziano a scendere comparire a metà quarto periodo, accelerati dalle 19 triple segnate dagli ospiti col 45% di precisione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eurolega, Virtus: il nuovo coach parte male: batosta in casa contro il Paris (-21)

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