Si ribalta con l’auto | va a casa tranquillo lasciando la Ford ruote all’aria in mezzo alla strada

Un uomo ha perso il controllo della sua Ford Fiesta, che si è ribaltata nel mezzo della carreggiata. Dopo l’incidente, è uscito dall’auto e si è allontanato a piedi senza prestare soccorso o fermarsi, lasciando il veicolo a ruote all’aria. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La vicenda ha destato attenzione tra i residenti della zona.

Codogno (Lodi), 20 aprile 2026 – Ha perso il controllo della sua Ford Fiesta, si è ribaltato in mezzo alla carreggiata e, una volta uscito dall’abitacolo, se n'è andato a casa a piedi come se nulla fosse, lasciando l'auto a ruote all'aria. Il singolare episodio è avvenuto questa notte, intorno alle tre e mezza in viale Trento a Codogno, in provincia di Lodi. L’auto lasciata in mezzo alla carreggiata. Il giovane alla guida ha urtato un ostacolo finendo capovolto al centro della strada. Un testimone ha assistito all’intera scena, confermando ai militari che il ragazzo è riuscito a uscire da solo dalle lamiere per poi allontanarsi immediatamente, senza chiamare i soccorsi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si ribalta con l’auto: va a casa tranquillo, lasciando la Ford ruote all’aria in mezzo alla strada Notizie correlate Spaventoso schianto all'incrocio, auto si ribalta ruote all'aria in mezzo alla stradaUn lunedì di Pasquetta all’insegna della paura, ma senza gravi conseguenze, sulle strade di Brescia. Leggi anche: Sbanda con l'auto e si ribalta in mezzo alla strada, ferito un uomo: traffico in tilt Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Due auto si scontrano in piazza Unione e finiscono per incastrarsi nella rotatoria [FOTO]; Scontro tra due auto a Roverbella: Suv si ribalta, due persone intrappolate; Scontro con feriti tra due auto a Roverbella, una si ribalta su un fianco; Rezzato, si ribalta con l’auto e danneggia il portone di una chiesetta. Salento, l'auto si ribalta: anziano incastrato, rischia di soffocare. Salvato da un passante-eroeSi ribalta con l’auto e rischia di soffocare a causa della cintura di sicurezza, ma un passante - con una forza nelle braccia non indifferente - rimette l’auto nella posizione corretta e lo libera. quotidianodipuglia.it Abbagliato dal sole si ribalta con l’auto e finisce in ospedaleAbbagliato dal sole si ribalta con l’auto e finisce in ospedale. E’ successo in via Togliatti. Dopo poche ore un... Abbagliato dal sole si ribalta con l’auto e finisce in ospedale. E’ successo in via ... ilrestodelcarlino.it Gli Usa muovono due portaerei e avvertono l'Iran: la Ford entra nel Mar Rosso, la Bush verso il Medio Oriente facebook