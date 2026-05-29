La quarta stagione di Forbidden Fruit debutta su Canale 5 sabato 30 maggio alle 15.40. La trasmissione riprende le vicende della soap turca, con nuovi episodi che continuano a raccontare le storie dei personaggi coinvolti in intrighi e passioni. La stagione segue la conclusione della terza, mantenendo il consueto appuntamento pomeridiano sulla rete. La programmazione è confermata per il fine settimana, con la messa in onda prevista nel pomeriggio.

Il conto alla rovescia è terminato: Forbidden Fruit 4 debutta su Canale 5 sabato 30 maggio alle 15.40, pronta a riaccendere le passioni e gli intrighi che hanno reso celebre la soap turca. Dopo il successo delle prime tre stagioni, il pubblico ritrova i protagonisti di Yasak Elma in una nuova fase delle loro vite, tra amori, alleanze e colpi di scena che promettono di tenere incollati allo schermo milioni di spettatori. La serie, disponibile anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity, torna con un ritmo più serrato e una trama che intreccia potere, desiderio e vendetta. Cosa accadrà tra Yildiz e Halit dopo il loro ultimo confronto? Chi entrerà in scena per sconvolgere gli equilibri? E quali segreti verranno svelati nei nuovi episodi? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden Fruit 4: quando inizia, trama e anticipazioni della nuova stagione su Canale 5

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