Un giovane tennista brasiliano di 19 anni ha superato un campione di grande livello in cinque ore di partita, vincendo dopo aver recuperato due set di svantaggio. La vittoria ha portato il brasiliano agli ottavi di uno Slam per la prima volta in carriera, segnando un risultato storico. La sfida ha visto il giovane rimontare contro un avversario molto esperto, chiudendo il match con un risultato sorprendente.

Joao Fonseca è finalmente diventato grande! Il brasiliano ottiene il primo ottavo di finale Slam in carriera nel modo più rumoroso possibile. Batte Novak Djokovic, n.3 del tabellone, 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5 in 4 ore e 53 minuti. La partita più lunga della carriera di Fonseca, la seconda sconfitta in carriera per Nole dopo essere stato avanti di due set (ha vinto in 301 casi su 303, contando oggi). La prima era arrivata sempre sulla terra di Parigi, ma ai quarti del 2010, contro Jurgen Melzer. Un match, quello odierno, dai mille volti. Prima la partenza a razzo del serbo, con Fonseca apparso quasi timido, schiacciato dalla tensione di misurarsi con il suo idolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fonseca, è nata una stella! Rimonta due set a Djokovic e lo schianta dopo 5 ore di battaglia

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