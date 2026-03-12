Trento saluta la Champions League dopo una battaglia di quasi 3 ore Varsavia rimonta e vince il golden set

Trento ha concluso la sua avventura in Champions League di volley maschile dopo una partita lunga quasi tre ore. La squadra italiana ha affrontato la sfida dei playoff, arrivando seconda nel girone, ma è stata eliminata dopo la partita di Varsavia, in cui la squadra locale ha rimontato e vinto il golden set. La sfida si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa.

Trento è stata eliminata dalla Champions League di volley maschile: i playoff, turno a eliminazione diretta a cui i dolomitici sono stati costretti in seguito al secondo posto nella fase a gironi, si sono rivelati fatali per i Campioni d’Italia. Dopo essersi imposti al tie-break in casa del PGE Projekt Varsavia, i dolomitici hanno perso il match di ritorno contro i polacchi di fronte al proprio pubblico per 3-2 (25-24; 19-25; 19-25; 25-21; 15-12) e poi hanno ceduto nel decisivo golden set di spareggio (15-11), salutando con l’amaro in bocca la massima competizione europea. L’opposto Theo Faure ha messo a segno 34 punti (3 ace, 64% in... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Trento saluta la Champions League dopo una battaglia di quasi 3 ore, Varsavia rimonta e vince il golden set Articoli correlati LIVE Trento-PGE Varsavia 2-3, Champions League volley 2026 in DIRETTA: soluzione al golden setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. LIVE Trento-PGE Varsavia 2-3, Champions League volley 2026 in DIRETTA: polacchi ai quarti al golden setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. Aggiornamenti e notizie su Champions League Temi più discussi: Champions League, l’andata degli ottavi è gialloblù: 3-2 a Varsavia; Champions, colpo al quinto set di Trento a Varsavia: super Faure. Quarti più vicini; LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 2-3, Champions League volley 2026 in DIRETTA: la squadra di Mendez vince l’andata dei play off contro i forti polacchi; Champions League, mercoledì alla BTS Arena (ore 20.30) il ritorno degli ottavi di finale. LIVE Trento-PGE Varsavia 2-3, Champions League volley 2026 in DIRETTA: polacchi ai quarti al golden setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 LA DIRETTA LIVE DI ... oasport.it Pallavolo Champions M – Alla BTS Arena va in scena Trento-Warszawa. Mendez: Ci giochiamo tutto in questa gara di ritornoMercoledì 11 marzo, presso la BTS Arena di Trento (ore 20.30), si disputerà la gara di ritorno degli ottavi di finale della 2026 CEV Champions League, primo di due doppi turni ad eliminazione diretta ... ivolleymagazine.it Il BODO/GLIMT non si ferma più in Champions League! L'ultima sconfitta resta quella incassata in casa contro la Juventus in pieno recupero a fine novembre. Da allora, dopo il pareggio per 2-2 a Dortmund, sono arrivate cinque vittorie consecutive. I norvegesi - facebook.com facebook Champions League, risultati e tabellone: il quadro dopo l'andata degli ottavi tinyurl.com/TabelloneUCL25… #SkySport #UCL #SkyUCL x.com