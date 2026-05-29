Fondo attività socioeducative minori 2026 pubblicato l’elenco provvisorio dei Comuni beneficiari

Il Ministero per la Famiglia ha pubblicato l’elenco provvisorio dei Comuni che hanno presentato domanda di finanziamento per le attività socioeducative dedicate ai minori nel 2026. L’elenco riguarda le amministrazioni che hanno manifestato interesse a ricevere fondi per sostenere iniziative rivolte ai minori. La pubblicazione avviene in attesa di eventuali verifiche e aggiornamenti prima della definizione finale dei beneficiari.

Il Ministero per la Famiglia ha pubblicato l’elenco provvisorio dei Comuni che hanno manifestato interesse al finanziamento per le attività socioeducative a favore dei minori per l’anno 2026. I Comuni che hanno presentato la richiesta tramite la piattaforma dedicata sono invitati a verificare la propria presenza nell’elenco. Eventuali discordanze dovranno essere segnalate alla casella di posta email protected. L’elenco provvisorio sarà consolidato alle ore 12 di giovedì 4 giugno 2026. Dopo tale termine il quadro dei Comuni beneficiari verrà definito sulla base delle verifiche effettuate. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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