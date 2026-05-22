Elezioni comunali 2026 quando e dove si vota | l' elenco dei comuni e dei capoluoghi

Il 22 maggio 2026 è la data stabilita per le elezioni comunali in quasi novecento comuni italiani, tra cui alcuni capoluoghi di regione e di provincia. Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i componenti del consiglio comunale in diverse località sparse sul territorio nazionale. La consultazione si svolgerà in modo simultaneo in molte città, coinvolgendo un ampio numero di cittadini chiamati a esercitare il diritto di voto per rinnovare le amministrazioni locali.

Roma, 22 maggio 2026 – Quasi novecento comuni italiani si preparano a rinnovare sindaco e consiglio comunale nella tornata amministrativa 2026. Sono 894 in tutto, secondo l'elenco ufficiale aggiornato del Ministero dell'Interno, e coinvolgeranno una platea di circa 6,6 milioni di elettori distribuiti in oltre 7mila sezioni elettorali, per una popolazione complessivamente interessata che supera i 7,4 milioni di italiani. Il primo turno è stato fissato per domenica 24 e lunedì 25 maggio nelle regioni a statuto ordinario, in Friuli-Venezia Giulia e in Sicilia. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 del giorno successivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Elezioni 2026, dove e quando si vota

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