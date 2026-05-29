Durante un’operazione nei quartieri residenziali, sono stati scoperti alloggi occupati da cittadini stranieri senza regolare contratto. Le forze dell’ordine hanno rilevato irregolarità nelle sublocazioni e sono state emesse sanzioni per un totale di 13.000 euro. Le verifiche hanno portato all’individuazione di settanta persone senza dichiarazioni fiscali e ai proprietari coinvolti nelle occupazioni abusive.

? Domande chiave Chi sono i proprietari coinvolti nelle sublocazioni senza dichiarazione fiscale?. Come sono stati individuati i settanta cittadini stranieri negli immobili?. Quali indagini finanziarie seguiranno dopo il controllo della polizia tributaria?. Perché queste irregolarità danneggiano concretamente l'economia del centro di Fondi?.? In Breve 13 violazioni per mancata comunicazione ospitalità con sanzioni da 13mila euro.. Due sublocazioni irregolari hanno causato evasione fiscale di circa 7.000 euro.. Ispezioni condotte venerdì 29 maggio in sei immobili del centro di Fondi.. Polizia tributaria indaga sui flussi economici per accertare ulteriori imposte evase. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondi, raid negli alloggi: 13mila euro di sanzioni per irregolarità

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