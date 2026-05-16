Controlli nei saloni di parrucchieri a Fondi | irregolarità e sanzioni

Nella città di Fondi, agenti della polizia di Stato e ispettori del lavoro hanno svolto controlli amministrativi in due saloni di parrucchieri. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità che hanno portato all’applicazione di sanzioni. Le ispezioni miravano a verificare il rispetto delle norme di settore e sono state condotte in modo sistematico. I controlli rientrano in un’operazione più ampia di verifica delle attività commerciali nella zona.

Controlli amministrativi per il contrasto delle irregolarità nel settore del commercio, da parte della polizia di Stato e dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Latina, sono stati eseguiti all'interno di due saloni di parrucchieri nella città di Fondi. Le ispezioni hanno consentito di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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