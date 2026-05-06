A Brescia, sono state applicate sanzioni per un totale di 45.000 euro a seguito di irregolarità riscontrate durante un controllo ai distributori di carburante. L'intervento dei reparti speciali ha portato alla scoperta di violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori e di alcuni pericoli nascosti. Le autorità hanno verificato che alcune procedure di sicurezza non erano state rispettate, portando alle sanzioni.

? Cosa scoprirai Quali pericoli nascosti hanno scatenato l'intervento dei reparti speciali?. Come sono state violate le norme sulla sicurezza dei lavoratori?. Perché gli scarichi dell'autolavaggio hanno causato sanzioni ambientali?. Chi dovrà stabilire l'entità finale delle multe per l'inquinamento?.? In Breve Sanzioni per sicurezza lavoratori superiori a 38.000 euro più 1.000 euro per igiene.. Multe ambientali per l'autolavaggio tra 4.500 e 45.000 euro decise dalla Provincia.. Operazione coordinata il 4 maggio da Carabinieri, NAS, NIL e Nucleo Forestale.. Violazioni includono videosorveglianza non autorizzata e superamento limiti emissioni nell'autolavaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, raid ai distributori: sanzioni da 45.000 euro per irregolarità

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