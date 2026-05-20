Ben venga Allegri a Napoli resettare darà il la a un ambiente schiavo della saccenza e del pregiudizio
Ben arrivato a Napoli, l’ingresso di Allegri nella squadra ha suscitato reazioni diverse tra i tifosi. La decisione di cambiare guida tecnica segue un periodo di risultati deludenti e di tensioni all’interno del club. La scelta di affidarsi a un allenatore con esperienza si inserisce nel tentativo di invertire la rotta e riportare entusiasmo tra i sostenitori. La presenza di Allegri nel capoluogo campano ha già attirato l’attenzione degli appassionati, pronti a seguire da vicino le sue mosse.
Caro direttore, da napoletano verace nel cognome e nel luogo di nascita (via Nilo quartiere San Ferdinando), tuo dirimpettaio a Fuorigrotta dall’infanzia ai 18 anni, felicemente emigrato in Toscana dall’università in poi, non posso fare a meno di intervenire nella querelle sul prossimo eventuale nuovo tecnico del Napoli. La mia filosofia di vita è figlia dell’essere un discendente, come Lei e spero come il tifoso Illiano, degli Spartani che gettavano giù dal monte Olimpo i neonati deformi. Con Allegri cammineremo entrambi senza “obtorto collo”. Essendo anche nato “deforme”, cioè sordo o quasi, ho subito l’equivalente della morte cruenta in ambito civile: la morte sociale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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