Ben venga Allegri a Napoli resettare darà il la a un ambiente schiavo della saccenza e del pregiudizio

Ben arrivato a Napoli, l’ingresso di Allegri nella squadra ha suscitato reazioni diverse tra i tifosi. La decisione di cambiare guida tecnica segue un periodo di risultati deludenti e di tensioni all’interno del club. La scelta di affidarsi a un allenatore con esperienza si inserisce nel tentativo di invertire la rotta e riportare entusiasmo tra i sostenitori. La presenza di Allegri nel capoluogo campano ha già attirato l’attenzione degli appassionati, pronti a seguire da vicino le sue mosse.

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