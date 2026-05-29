Poche ore prima del funerale di Giovanna Regoli, a Monticiano, un uomo ha aggredito un parrocchiano e un parroco. La scena si è svolta davanti alla chiesa, con spintoni e insulti. La polizia è intervenuta per bloccare l’uomo, che continuava a mostrare atteggiamenti violenti. La situazione si è sbloccata solo con l’intervento delle forze dell’ordine. Non ci sono feriti gravi, ma il clima resta teso.

Momenti di tensione e violenza a Monticiano, in provincia di Siena, poche ore prima del funerale di Giovanna Regoli, storica moglie di Luciano Moggi. Quella che doveva essere una giornata di raccoglimento si è trasformata in un episodio di caos davanti al santuario dove era prevista la cerimonia funebre. Secondo quanto ricostruito, nella mattinata di mercoledì 27 maggio un giovane avrebbe iniziato a insultare il parroco del paese, don Paolo Casagrande, in piazza Sant’Agostino, davanti al Santuario del Beato Antonio Patrizi. La situazione sarebbe degenerata rapidamente fino all’aggressione fisica ai danni del sacerdote. Nel tentativo di fermare il giovane e proteggere il parroco sarebbero intervenuti anche un carabiniere e un passante, rimasti a loro volta feriti durante la colluttazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Follia e violenza prima del funerale della moglie di Moggi: aggredito anche il parroco! Situazione tragica

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