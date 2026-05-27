Siena follia prima del funerale della moglie di Moggi | aggredito il parroco

Nel pomeriggio di oggi a Monticiano, un uomo ha aggredito il parroco durante i preparativi per il funerale della moglie di un ex dirigente sportivo. La scena si è verificata poco prima della cerimonia, causando scompiglio tra i presenti. Non sono stati segnalati feriti gravi. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e ha portato via l’aggressore. La salma della donna era stata portata in chiesa poco prima dell’incidente.

(Adnkronos) – Caos nel pomeriggio di oggi a Monticiano, comune della provincia di Siena, dove poco prima del funerale di Giovanna Regoli, moglie dell’ex dirigente calcistico Luciano Moggi e madre del procuratore Alessandro Moggi, un giovane del posto ha aggredito il parroco incaricato di celebrare le esequie. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, come ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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