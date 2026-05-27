siena parroco aggredito prima del funerale della moglie di moggi

Un parroco è stato aggredito nel pomeriggio a Monticiano, poco prima del funerale della moglie di un noto ex dirigente sportivo. L’aggressione è avvenuta nel centro del paese, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La vittima ha riportato ferite lievi e ha ricevuto assistenza medica sul posto. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli autori dell’episodio. La comunità è rimasta scossa dall’accaduto.

Momenti di paura si sono vissuti nel pomeriggio di oggi a Monticiano, piccole comune di poco più di 1600 abitanti della provincia di Siena. Poco prima del funerale di Giovanna Regoli, moglie dell’ex dirigente calcistico Luciano Moggi e madre del procuratore Alessandro Moggi, un giovane del posto si è scagliato contro don Paolo Casagrande, il parroco incaricato di celebrare le esequie. Tutto è accaduto all’improvviso. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, come ha raccontato Siena News, l’esagitato per motivi ancora da chiarire avrebbe iniziato a insultare il sacerdote per poi colpirlo davanti ai presenti. A quel punto, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, sono intervenute alcune persone, tra cui un carabiniere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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