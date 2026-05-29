Quattro giovani sono stati arrestati a Foligno dopo aver rapinato una persona e aggredito gli agenti intervenuti. Secondo quanto riferito, i ragazzi hanno minacciato la vittima parlando in modo aggressivo, anche prima dell’arrivo della volante. Quando la polizia è arrivata sul posto, i giovani hanno cercato di scappare, ma sono stati subito fermati e portati in custodia. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi.

? Punti chiave Come hanno fatto i ragazzi a minacciare la vittima davanti alla polizia?. Cosa è successo esattamente nel momento in cui è arrivata la volante?. Perché i sospettati non sono fuggiti nonostante la presenza degli agenti?. Quali sono le pesanti accuse che il PM ha contestato ai quattro?.? In Breve Aggressione avvenuta in Via Gramsci poco dopo mezzogiorno con danni al cellulare della vittima.. Arrestati tre diciannovenni e un diciottenne per rapina aggravata, lesioni e danneggiamento.. I quattro sospettati hanno minacciato di morte il giovane davanti alla pattuglia in Piazza.. PM dispone arresti domiciliari per i quattro responsabili intercettati a pochi metri dal luogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foligno, rapina e attacco alla polizia: arrestati 4 giovani

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