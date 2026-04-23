Due giovani italiani di 18 e 25 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Milano con l’accusa di aver rapinato un negozio in via Nicola Romeo lo scorso 3 aprile. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione e hanno fermato i sospetti poco dopo il fatto. Le indagini continuano per ricostruire i dettagli dell’episodio e verificare eventuali collegamenti con altri reati.

Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo. A Milano,. Giornata complicata per la mobilità milanese quella di domani, venerdì 24 aprile. È stato confermato. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due giovani italiani di 18 e 25.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Rapina a Milano, arrestati due giovani

Aggredito per un monopattino: tre giovani arrestati a Milano

Notizie correlate

Napoli, rapina in discoteca: picchiato e derubato della collanina, arrestati due giovaniSerata di paura a viale Kennedy a Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato due giovani, un 19enne e un 22enne di San Giorgio a Cremano, già noti...

Rapina aggravata a Bologna, due giovani arrestati: decisiva la chiamata di un minorenneDue giovani, un cittadino albanese e uno marocchino, sono stati arrestati per rapina aggravata a Bologna dopo essere stati fermati su un autobus...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Rapina davanti a Palazzo Marino: tenta di strappargli la collana d'oro, ma la vittima reagisce; Rapina e pestaggio in via Milano: arrestato 23enne mentre era in questura; Prende per il collo la vittima e le strappa la collana in oro, arrestato rapinatore trasfertista; Milano, tre giovani arrestati (e un quarto ricercato) per la rapina dell’orologio da 40mila euro.

Milano, rapina a mano armata ma l’orologio è una replica: la Polizia di Stato arresta due giovaniLa Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – VII Dipartimento, ha eseguito un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale meneghino con la quale è stata disposta la misura ... mi-lorenteggio.com

Rapina a mano armata di un orologio, due arrestiDue giovani italiani di 18 e 25 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano - VII Dipartimento, in base a un'ordinanza in carcere per rapina aggravata. (ANSA) ... ansa.it

Canale 10. Soundridemusic · True Crime. Terrore in un supermercato di #Roma, preso d’assalto da un rapinatore mascherato da una doppia pelle in silicone. L’uomo, dopo aver messo a segno il colpo, è fuggito. Un dipendente si è messo sulle sue tracce e h - facebook.com facebook

Foggia, tre minori condannati per tentata rapina di una collanina d'oro e per un pestaggio x.com