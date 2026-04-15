Spoleto rapina nel parcheggio | arrestati 4 giovani dopo l’assalto

Quattro giovani tra i 17 e i 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Spoleto con l'accusa di aver rapinato una donna di 27 anni in un parcheggio. L'episodio si è verificato recentemente e le forze dell'ordine sono intervenute prontamente, recuperando anche alcuni degli oggetti sottratti. Le indagini sono in corso per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

I carabinieri della compagnia di Spoleto hanno arrestato quattro giovani, con età compresa tra i 17 e i 19 anni, accusati di aver messo a segno una rapina ai danni di una donna di 27 anni residente a Terni. L’episodio, avvenuto nella notte del 5 febbraio nell’area di parcheggio San Carlo a Spoleto, ha portato all’esecuzione di due provvedimenti cautelari emessi dal tribunale della città del festival e dal tribunale per i minorenni di Perugia. La dinamica dell’aggressione si è scatenata mentre la vittima si trovava ferma all’interno della propria vettura. Un uomo si è avvicinato al finestrino della conducente, intimandole con forza di consegnare immediatamente ogni oggetto di valore che avesse con sé.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spoleto, rapina nel parcheggio: arrestati 4 giovani dopo l’assalto Quattro giovani arrestati per rapina e tentata violenza sessuale nel PalermitanoArrestati quattro giovani a Partinico, in provincia di Palermo, per rapina aggravata e tentata violenza sessuale . Agira, tentata rapina in un bar-tabacchi: due giovani arrestati dopo minaccia con fucile.Due giovani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato ad Agira, in provincia di Enna, per un tentato colpo in un bar-tabacchi avvenuto nella serata...