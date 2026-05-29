Foggia denuncia per i nuovi cassonetti | ostacoli e disagi ai disabili

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I nuovi cassonetti installati in città sono stati segnalati come ostacoli per i disabili, impedendo il passaggio in alcune zone. La vegetazione incolta si trova vicino ai bidoni, rendendo difficile l'accesso e l’utilizzo corretto. La presenza di rifiuti abbandonati e l’ingombro dei cassonetti contribuiscono ai disagi, creando barriere per chi ha difficoltà motorie.

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? Domande chiave Come possono i nuovi cassonetti impedire il passaggio ai disabili?. Perché la vegetazione incolta blocca l'uso dei nuovi bidoni intelligenti?. Quale soluzione concreta propone l'avvocato per i nuclei familiari fragili?. Chi deve intervenire per rimuovere gli ostacoli in via Gino Acquaviva?.? In Breve Spostamento bidoni in via Gino Acquaviva per favorire parcheggi in via Luigi Sturgo.. Vegetazione incolta e sportelli alti ostacolano l'uso dei nuovi modelli intelligenti.. Proposta porta a porta per nuclei familiari con invalidità riconosciuta dall'Inps.. Richiesta di ricollocazione e pulizia arbusti tramite istanza dell'avvocato Andrea Idea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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