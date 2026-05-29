Foggia denuncia per i nuovi cassonetti | ostacoli e disagi ai disabili

Notizia in breve

I nuovi cassonetti installati in città sono stati segnalati come ostacoli per i disabili, impedendo il passaggio in alcune zone. La vegetazione incolta si trova vicino ai bidoni, rendendo difficile l'accesso e l’utilizzo corretto. La presenza di rifiuti abbandonati e l’ingombro dei cassonetti contribuiscono ai disagi, creando barriere per chi ha difficoltà motorie.