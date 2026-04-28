Foggia incendi ai cassonetti nel Quartiere Ferrovia Episcopo | Identificati due foggiani

Nella zona del Quartiere Ferrovia a Foggia, sono stati appiccati incendi ai cassonetti dei rifiuti. Le forze dell'ordine hanno individuato e identificato due cittadini che sarebbero responsabili di questi atti. Le autorità hanno confermato i dettagli relativi alle persone coinvolte senza fornire ulteriori informazioni sui procedimenti in corso. La situazione ha portato a un intervento immediato da parte delle forze di sicurezza della città.

Sicurezza, identificati due foggiani responsabili degli incendi ai cassonetti dei rifiuti nel Quartiere Ferrovia. Sono una donna di 55 anni e un uomo, entrambi cittadini foggiani, i responsabili degli incendi che nel pomeriggio domenica 26 aprile hanno danneggiato diversi cassonetti dei rifiuti nel Quartiere Ferrovia. Le fiamme hanno compromesso più contenitori in diverse aree della zona, rendendo necessario l'intervento delle autorità. Determinante si è rivelato il sistema di videosorveglianza cittadino, le cui telecamere hanno consentito agli operatori di Polizia Locale di ricostruire con precisione la dinamica degli eventi e di identificare i responsabili.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Foggia, incendi ai cassonetti nel Quartiere Ferrovia. Episcopo: “Identificati due foggiani” Notizie correlate Foggia, incendiati cassonetti in tre strade del quartiere FerroviaTre episodi gravissimi, ieri pomeriggio, nel quartiere Ferrovia avvenuti quasi contemporaneamente: tre cassonetti dell’immondizia sono stati dati... Degrado nel Quartiere Ferrovia di Foggia: la segnalazione arriva anche dal Centro Culturale Islamico di Foggia BangladeshDegrado nel Quartiere Ferrovia di Foggia: la segnalazione arriva anche dal Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh Il degrado sociale non ha... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: QUARTIERE FERROVIA Foggia, incendiati tre cassonetti nel quartiere Ferrovia: Così non si può più andare avanti; Foggia, cassonetti incendiati nel quartiere Ferrovia: tre roghi in pochi minuti; Foggia, quartiere Ferrovia: tre cassonetti dati alle fiamme; Ennesimo assalto con esplosivo a un bancomat nel Foggiano, salta in aria la Bpm di San Severo. QUARTIRE FERROVIA Foggia, incendiati tre cassonetti nel quartiere Ferrovia: Così non si può più andare avantiGli episodi in via Montegrappa, via Piave e via Bainsizza, dove i contenitori dell’immondizia sono stati avvolti dalle fiamme ... statoquotidiano.it Foggia, incendiati cassonetti in tre strade del quartiere FerroviaFoggia, incendiati cassonetti in tre strade del quartiere Ferrovia Tre episodi gravissimi, ieri pomeriggio, nel quartiere Ferrovia avvenuti quasi ... ilsipontino.net Foggia, nuovi disordini al quartiere Ferrovia, la denuncia dei residenti in alcuni video: “Un uomo a terra, un altro che urina. Qui è diventato impossibile vivere” #puglia #foggia #ferrovia #disordini #denuncia #degrado #attualità - facebook.com facebook