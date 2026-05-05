Dubbi sull' uso dei cassonetti intelligenti? A Madonnella arrivano gli esperti Amiu per aiutare i residenti

A Madonnella, gli esperti di Amiu sono arrivati per assistere i cittadini nell'uso dei nuovi cassonetti intelligenti. L’iniziativa mira a fornire chiarimenti e supporto a chi ha difficoltà con le novità tecnologiche relative alla raccolta differenziata. La presenza degli operatori si inserisce in un intervento più ampio per facilitare la transizione a questi sistemi innovativi, già installati in alcune zone della città.

Un supporto per i cittadini alle prese con le novità tecnologiche nell'ambito del conferimento dei rifiuti. Sarà questa la funzione dei ‘facilitatori’ Amiu che si muoveranno, da oggi e per i prossimi giorni, nelle strade del quartiere Madonnella di Bari: gli operatori speciali forniranno un aiuto.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate I primi giorni dei cassonetti intelligenti all'Umbertino, buste per la strada: scattano i controlli AmiuProsegue non senza qualche problema la fase di ambientamento dei residenti di Madonnella e Umbertino alle prese con i nuovi cassonetti intelligenti... A Madonnella montati i primi cassonetti 'intelligenti': "Più grandi e meno ingombranti"I primi cassonetti 'intelligenti' sono stati montati la notte scorsa nel quartiere Madonnella di Bari, in corso Sonnino. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Crans-Montana, legali: da video dubbi su versione della Moretti; OpenAi non centra gli obiettivi di risultato: dubbi sulla quotazione in Borsa e tensioni fra i top manager; Tutti i dubbi sul riconoscimento facciale nei parchi Disney; Compatangelo ricostruisce l'attentato a Trump: Dubbi sull'operato della sicurezza. Dubbi sull'uso dei cassonetti intelligenti? A Madonnella arrivano gli esperti Amiu per aiutare i residentiL'azienda, d'intesa con il Comune di Bari, ha predisposto un servizio di supporto per i cittadini: una squadra di 'facilitatori' stazionerà per le strade del quartiere, fornendo assistenza sull'utiliz ... baritoday.it Tutti i dubbi sul riconoscimento facciale nei parchi DisneyFa discutere la decisione di Disney di piazzare a varchi e tornelli dei suoi parchi telecamere con tecnologia per il riconoscimento facciale. La scelta sarà (per il momento?) opzionale, a discrezione ... startmag.it Le chat di Andrea #Sempio: dubbi sulla ragazza dell'"ossessione". I suoi legali: "Era una barista, vogliono creare il mostro". E domani l’indagato per il delitto di #Garlasco non parlerà ai pm di Pavia. Il Giornale - facebook.com facebook A Montevideo i dubbi sull'adozione di Minetti, un'altra famiglia bocciata. Ascolta il podcast #ANSA x.com