Raccolta differenziata a Foggia via libera ai cassonetti intelligenti | definita la macro-area in cui saranno installati

La Giunta comunale di Foggia ha approvato la definizione della distribuzione dei cassonetti intelligenti nel territorio della città. È stata individuata una macro-area in cui saranno installati i nuovi contenitori, parte di una strategia per migliorare il servizio di raccolta differenziata. La decisione riguarda anche un’altra macro-area, che sarà interessata dall’intervento, nell’ambito di una nuova fase del servizio di igiene urbana.

Una nuova fase del servizio di igiene urbana. La Giunta comunale ha approvato questa mattina la proposta di definizione della dislocazione territoriale dei cassonetti intelligenti e l’individuazione di due macroaree di intervento, con l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata e rendere.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Rifiuti: a Marina arrivano altri cassonetti intelligenti per la raccolta differenziataSi amplia la rete cittadina servita dal sistema di raccolta con cassonetti stradali informatizzati, estendendosi anche alla zona di via da... Amiu si rinnova a Foggia: raccolta rifiuti più efficiente con cassonetti intelligenti e nuovo parco mezziPer il Comune di Foggia, si tratta di “un investimento importante che si traduce in servizi più efficienti, interventi più rapidi e una città più... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Foggia, volontari ripuliscono un'area residenziale al Rione Martucci; Foggia, è guerra contro l’abbandono dei rifiuti. Aprile: È finita la stagione della tolleranza; Nuova vita ai rifiuti di plastica, in Puglia cresce la raccolta differenziata; Un Sacco in Comune 2026, al via in Abruzzo la sfida del riciclo. CILIENTO SOSTENIBILITA' Raccolta differenziata, la Regione stanzia 4 milioni per i Comuni virtuosi. Ciliento: Premiare chi investe nella sostenibilitàIl contributo sarà rivolto a una platea di 110 Comuni che nel 2025 hanno raggiunto o superato il 70% di raccolta differenziata ... statoquotidiano.it La Puglia che fa la differenza arriva a FoggiaLa Puglia che fa la differenza!, il quaderno didattico fortemente voluto dall’assessora all’Ambiente ed al Clima della Regione Puglia, Debora Ciliento, è stato presentato e distribuito presso la scu ... ilikepuglia.it Tvsette Benevento. . INAUGURATO ECOPUNTO OLIVOLA: "COSI' MIGLIORA RACCOLTA DIFFERENZIATA" E' stato inaugurato questa mattina l'ecopunto di contrada Olivola che, in linea con il piano industriale che punta a migliorare il servizio e le performan - facebook.com facebook