Oltre al completamento dei lavori attraverso il progetto Mattoni di Speranza, il comitato monzese della Croce Rossa deve provvedere ora all’allestimento degli ambienti interni, per cui chiede ancora l’aiuto del territorio. La Croce Rossa di Monza fa appello ai mobilieri brianzoli per l’arredamento dei tre appartamenti destinati alle donne fragili con i loro bambini. Finiti i lavori di ristrutturazione (nella foto i vecchi locali prima della ristrutturazione), ora restano infatti da acquistare gli arredi. "Contatteremo a breve ConfCommercio, perché stimoli gli artigiani della zona ad aiutarci – spiega il presidente di Cri Monza Guido Compatangelo – stimiamo un budget attorno agli 80mila euro per arredare camere e cucine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’asta e l’appello ai mobilieri: "Appartamenti pronti. Ora aiutateci ad arredarli"

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