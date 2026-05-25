SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Ariano Irpino è sfida a tre per la fascia tricolore

Alle elezioni amministrative di Ariano Irpino, tre candidati competono per la carica di sindaco: Cardinale Roberto, Ferrante Mario e Grasso Carmine. Per il rinnovo del consiglio comunale, invece, sono in corsa due liste. Lo scrutinio è in corso in tempo reale, mentre si attende la chiusura delle operazioni di voto. Nessuna altra informazione sui risultati è ancora disponibile.

E’ sfida a due per il rinnovo del consiglio comunale di Ariano Irpino, dove a contendersi la fascia tricolore sono Cardinale Roberto, Ferrante Mario e Grasso Carmine. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Avellino, tutti i dati in tempo. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. Fermato con 11 tessere elettorali e fac-simile di scheda già compilata:. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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