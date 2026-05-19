Enrico Brignano | Torno a teatro con uno spettacolo per mia madre Poi difende la moglie Flora Canto

Enrico Brignano ha recentemente celebrato i suoi 60 anni, rivelando di aver detto da due anni di averne sempre 60 per abituarsi al suono di questa età. In occasione di questa ricorrenza, ha annunciato il ritorno a teatro con uno spettacolo dedicato a sua madre. Inoltre, ha preso posizione pubblicamente a favore della moglie, Flora Canto, commentando alcune vicende legate alla loro vita privata. La sua presenza sui palcoscenici e i commenti sui social sono stati al centro dell'attenzione negli ultimi giorni.

Enrico Brignano ha festeggiato 60 anni. “Da due anni dico che ne ho 60”, ha confessato il comico, “Per abituarmi al suono della parola”. Però questi 60 un po' stonano: “Io non me li sento”, ha rivelato al Corriere della Sera Brignano.Da ragazzino, cresciuto in una borgata romana, sognava di fare. 🔗 Leggi su Today.it

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ENRICO BRIGNANO al Teatro Verdi di Firenze con I 7 RE DI ROMA

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