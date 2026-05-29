flaminio alla lazio via alla conferenza dei servizi con il nodo dei vincoli

Notizia in breve

Alle 12 si è aperta a Roma una conferenza dei servizi per il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio, un impianto comunale abbandonato da più di dieci anni. La riunione si concentra sui vincoli e sui permessi necessari per l’intervento. La giornata è caratterizzata da un’allerta meteo rossa, e la discussione riguarda principalmente le questioni legate ai vincoli che coinvolgono il progetto.