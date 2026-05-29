Flaminio alla Lazio via alla conferenza dei servizi con il nodo dei vincoli
Alle 12 si è aperta a Roma una conferenza dei servizi per il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio, un impianto comunale abbandonato da più di dieci anni. La riunione si concentra sui vincoli e sui permessi necessari per l’intervento. La giornata è caratterizzata da un’allerta meteo rossa, e la discussione riguarda principalmente le questioni legate ai vincoli che coinvolgono il progetto.
Ha preso il via a mezzogiorno di un caldo giovedì romano – il primo della stagione da allerta meteo rossa – la conferenza dei servizi preliminare chiamata a valutare il progetto della Lazio per lo stadio Flaminio, impianto comunale che versa in stato di abbandono da oltre dieci anni. Per trasformarlo nella casa dei tifosi biancocelesti, la società ha annunciato un investimento di 480 milioni di euro e soluzioni architettoniche finalizzate ad aumentare la capienza fino a 50 mila posti, garantendo il rispetto del disegno di Antonio e Pier Luigi Nervi. Ma proprio i vincoli che insistono sullo stadio rischiano di essere lo scoglio più difficile da superare in questa fase dell'iter, dove bisogna ottenere anche il parere favorevole, con prescrizioni o meno, della Soprintendenza statale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
STADIO FLAMINIO | LE PAROLE DI LOTITO NON REGGONO PIÙ! È FINITA!
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