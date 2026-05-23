È stata avviata una Conferenza dei servizi per valutare il progetto della Lazio riguardante lo stadio Flaminio. Il Comune di Roma ha comunicato ufficialmente l'inizio dell'iter burocratico per la trasformazione del vecchio impianto. La procedura coinvolge diverse amministrazioni e soggetti interessati, che devono esprimersi sulle modifiche proposte. La fase preliminare si concentra sulla valutazione tecnica e normativa del progetto, senza ancora definitive approvazioni.

Adesso è ufficiale. Il 28 maggio, giovedì prossimo, comincerà la Conferenza dei servizi preliminare per analizzare il progetto di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello stadio Flaminio. Lo ha annunciato il Comune di Roma con una nota. Il progetto in questione è quello redatto dalla Lazio che intende trasformare lo stadio costruito da Pierluigi Nervi per l’Olimpiade del 1960 nel proprio impianto di proprietà. Dopo mesi di dibattiti e un progetto (presentato a Formello lo scorso febbraio) che ha richiesto una lunga incubazione, entra così nel vivo l’iter per trasformare il Flaminio, una volta ristrutturato e ampliato, nella nuova casa della Lazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stadio Flaminio, ora è ufficiale: al via la Conferenza dei servizi per valutare il progetto della Lazio

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É una PAGLIACCIATA! PRESENTATO il PROGETTO del NUOVO FLAMINIO della LAZIO

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