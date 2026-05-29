L'ex calciatore del Milan Flamini ha dichiarato che un allenatore deve avere un progetto chiaro alle spalle. Ha espresso questa opinione in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, senza fornire dettagli specifici sui nomi o sui contesti attuali del club. Flamini ha sottolineato l’importanza di una strategia ben definita per guidare una squadra, ma non ha commentato sulle attuali scelte tecniche o sui dirigenti del club.

Il Milan si sa, quando ti entra nelle vene non esce più, parola di Rui Costa. Ma se c'è un altro giocatore che non ha dimenticato mai i colori rossoneri, quello è Mathieu Flamini. Dopo gli anni alla corte dell'Arsenal, il Milan è diventata la sua squadra del cuore, un'avventura durata 5 stagioni (2008-2013) con tantissimi ricordi indelebili. Quest'oggi, il francese è un imprenditore di grande successo nel settore della chimica, ma il suo legame con il calcio non svanirà mai. Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', l'ex centrocampista rossonero ha voluto parlare sia della sua nuova avventura come imprenditore, che di Milan, ovviamente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Flamini: “Milan? Un allenatore deve avere un progetto chiaro alle spalle”

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Flamini sul Milan: Un allenatore alle spalle deve avere un progetto chiaro. Questo è venuto meno

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