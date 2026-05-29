Un ex calciatore, oggi imprenditore, ha raccontato di aver iniziato a Londra senza parlare inglese e di aver scoperto la chimica al Milan. Ha spiegato che grazie a un leader politico ha potuto sviluppare la sua attività, arrivando a vendere brevetti in tutto il mondo. La sua passione per questa sfida imprenditoriale definisce come una vera e propria dipendenza.

C’è un detto che dice: “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno in tutta la tua vita”. Ecco, Mathieu Flamini lo incarna alla perfezione. A 24 anni, appena arrivato al Milan, ha assorbito lo spirito imprenditoriale respirando l’aria di Milanello e incontrando Silvio Berlusconi, la sua fonte d’ispirazione. Da lì è nata GFBiochemicals, azienda specializzata nella produzione di sostanze chimiche ecologiche ricavate da biomasse vegetali invece che dal petrolio utilizzato nei prodotti quotidiani. “È iniziato tutto per sfogo: quando ero al Milan, nel tempo libero, sviluppavo la mia società. La chimica ti dà disciplina e ti pone obiettivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Flamini: "Imprenditore grazie a Berlusconi, oggi vendo brevetti nel mondo. La sfida è la mia droga"

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