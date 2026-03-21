Si tiene un appuntamento alla Mole dove si presenta un progetto dedicato alla moda vintage. Andrea Maffei, noto come selezionatore di abiti, ha avviato un’attività chiamata

Andrea Maffei non è solo un selezionatore di abiti, è un custode di storie. Con " Velvet For Philosophers " ha trasformato la passione per la moda in un modello imprenditoriale che scuote le piazze italiane. Tra studi in ingegneria e una laurea in filosofia della matematica, ha passato anni tra le pagine di Bukowski e il Bhagavadgita. Lo abbiamo incontrato per capire cosa si nasconde dietro un capo d’annata e perché la sostenibilità, oggi, è spesso solo una retorica vuota. Andrea Maffei, il termine ’ Vintage ’ sembra starle stretto. Perché? "Il termine si è sgretolato: oggi è un ombrello che copre tutto e niente. Per me la parola chiave è Valore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Appuntamento alla Mole: "La mia moda vintage che ora vendo al chilo"

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