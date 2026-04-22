Flamini | Pensai a diventare imprenditore ai tempi del Milan Oggi ha un impero da oltre 10 miliardi

Mathieu Flamini, ex calciatore noto per aver giocato nel Milan, ha dichiarato di aver pensato di diventare imprenditore durante il suo periodo nel club. Oggi, il suo percorso imprenditoriale ha portato a creare un impero valutato oltre 10 miliardi di euro. La sua attività si concentra principalmente nel settore delle energie rinnovabili, con investimenti e progetti in diverse parti del mondo. Flamini ha scelto di seguire questa strada dopo aver lasciato il calcio professionistico.

L'ex stella del calcio Mathieu Flamini è da tempo un imprenditore di successo nel campo dell'economia green, a capo della sua azienda GFBiochemicals, a tal punto che la rivista Forbes ha stimato il suo patrimonio in oltre 10 miliardi di euro: "Sin da piccolo son cresciuto nella natura e ora è diventata la mia missione". Ma la scintilla scattò in un momento particolare: "Ero al Milan giovanissimo, con tanti compagni che avevano già le loro aziende".🔗 Leggi su Fanpage.it

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