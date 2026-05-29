Fiumicino carta d’identità elettronica | aperture straordinarie degli uffici anagrafici

Gli uffici anagrafici di Fiumicino saranno aperti in orari straordinari per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica. La misura riguarda una data specifica e permette ai cittadini di ottenere il documento in modo più agevole. L’iniziativa è stata comunicata ufficialmente e si svolgerà in un giorno prestabilito. Non sono state indicate altre date o dettagli aggiuntivi relativi alle modalità di accesso.

Fiumicino, 29 maggio 2026 – Aperture straordinarie degli uffici anagrafici per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica. Il Comune di Fiumicino ha programmato una serie di giornate dedicate ai cittadini residenti ancora in possesso della carta d’identità cartacea, in vista della dismissione definitiva del documento cartaceo prevista per il prossimo 3 agosto. L’iniziativa riguarda esclusivamente i residenti nel Comune di Fiumicino titolari di una carta d’identità cartacea, che dovrà essere consegnata allo sportello al momento della richiesta della nuova Cie. Il calendario delle aperture straordinarie prevede il primo appuntamento sabato 6 giugno alla delegazione di Palidoro, in piazza SS. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Carta didentità elettronica, fila dallalba a Fiumicino: open day preso dassalto

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