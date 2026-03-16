Gli uffici URP di Arezzo saranno aperti in orari straordinari il 16 marzo 2026 per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica. L’iniziativa riguarda tutte le sedi dell’ufficio e permette ai cittadini di ottenere il documento in modo più rapido. L’apertura straordinaria si svolgerà in una sola giornata, con orari estesi rispetto al normale servizio.

Arezzo, 16 marzo 2026 – (CIE). Al fine di agevolare i cittadini nel rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), il Comune di Montevarchi ha programmato un’apertura straordinaria degli uffici URP nei seguenti giorni e orari: Montevarchi – Urban Center Sabato 21 marzo: dalle ore 14.30 alle ore 17.00 Domenica 22 marzo: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 Ufficio URP di Levane – via Leona 114 Domenica 22 marzo: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 Lunedì 23 marzo: dalle ore 12.30 alle ore 15.00 E’ necessario prendere un appuntamento contattando il numero 055 9108246, dal lunedì al sabato dalle ore 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aperture straordinarie degli uffici URP per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica

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