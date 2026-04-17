Perugia aperture straordinarie degli uffici per il rilascio della Carta d' identità elettronica

Il Comune di Perugia ha annunciato aperture straordinarie degli uffici Urp il 21 e 23 aprile per il rilascio della Carta d’identità elettronica. Questi orari supplementari permetteranno ai cittadini di rinnovare il documento in giorni diversi rispetto ai consueti. La possibilità di accedere agli uffici in queste date è stata comunicata ufficialmente, offrendo un’opportunità aggiuntiva per completare la procedura di richiesta.

Carta d'identità elettronica: a Perugia aperture straordinarie degli uffici Urp. Il Comune di Perugia mette a disposizione dei cittadini un’importante occasione per rinnovare il proprio documento d'identità con aperture straordinarie il 21 e 23 aprile. Martedì 21 e giovedì 23 aprile 2026, dalle.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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