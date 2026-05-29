Il traffico lungo le strade lombarde si prepara a intensificarsi in vista del ponte del 2 giugno, con possibili code estese e rallentamenti. Le previsioni indicano che i momenti più critici saranno tra le prime ore del mattino e il tardo pomeriggio, soprattutto nei giorni precedenti e successivi alla festività. Si attendono congestioni sulle principali arterie di accesso e uscita dalla regione, in particolare nei weekend e nelle fasce orarie di punta.

Milano, 29 maggio 2026 – Una prova generale di quanto che ci aspetta nei prossimi mesi: il Ponte del 2 giugno spiana di fatto la strada alle vacanze estive, con la scuole lombarde pronte a chiudere i battenti tra inizio giugno e fine giugno per materne e asili nido. L'ultimo fine settimana di maggio coincide con il ponte per la Festa della Repubblica. In queste giornate - segnate da temperature sostanzialmente estive - è previsto un forte incremento del traffico sulle principali arterie. Tanti lombardi si sposteranno verso il mare (gettonatissima la Liguria e la Riviera Romagnola) ma anche in direzione di laghi e montagne della regione. Anas prevede 45 milioni di spostamenti da oggi a martedì 2 giugno sia di breve sia di lunga percorrenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Previsioni traffico Ponte 2 giugno: rischio maxi code anche in Lombardia. I giorni e gli orari più a rischio

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