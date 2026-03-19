Tiro a volo weekend ricco di appuntamenti FITAV | Gran Premio di Sporting e Fossa Universale Regionali Invernali ed Estivi

Nel fine settimana di marzo, il tiro a volo si anima con numerosi appuntamenti organizzati dalla FITAV. Sono in programma il Gran Premio di Sporting e il Gran Premio di Fossa Universale, entrambi validi per le competizioni nazionali. Gli eventi coinvolgono atleti di diversi livelli e si svolgono in più sedi, con le Regionali Invernali ed Estivi che si affiancano alle gare principali.

Il penultimo fine settimana di marzo porta in pedana gli specialisti di Sporting e Fossa Universale con due Gran Premi nazionali. Sul territorio proseguono i Campionati Regionali Invernali e debuttano quelli Estivi 2026 Il penultimo weekend di marzo si preannuncia intenso per il tiro a volo italiano. Dal 20 al 22 marzo, il calendario FITAV propone quattro appuntamenti in parallelo: il 2° Gran Premio stagionale di Sporting, il 1° Gran Premio di Fossa Universale, la penultima giornata dei Campionati Regionali Invernali e l’esordio di quelli Estivi 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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