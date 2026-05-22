Fitav weekend ricco tra Compak Sporting e Campionati Regionali | in gara cinque sedi italiane

Durante il fine settimana del 23 e 24 maggio, il tiro a volo italiano ha visto due eventi principali: il 4° Gran Premio di Compak Sporting e i Campionati Regionali Estivi, entrambi organizzati dalla FITAV. Cinque diverse sedi sul territorio nazionale hanno ospitato le competizioni, che hanno coinvolto numerosi atleti e appassionati. Si è trattato di un fine settimana con molte attività sul campo, in cui sono stati disputati vari turni e gare ufficiali.

Fine settimana intenso per il tiro a volo italiano con un nuovo doppio appuntamento targato FITAV. Sabato 23 e domenica 24 maggio, parallelamente al secondo Gran Premio di Fossa Olimpica e Skeet e ai Gran Premi Regionali della Fossa Olimpica, andrà in scena anche il 4° Gran Premio 100 piattelli di Compak Sporting, distribuito in cinque impianti italiani. Le sedi coinvolte saranno il Tav Arlunese di Milano, il Tav Campo Castiello di Napoli, il Tav La Torre di Pisa, il Tav Torretta di Reggio Calabria e il Tav Santa Lucia di Piave in provincia di Treviso. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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