fisco cinque miliardi di dati per le nuove proposte di concordato preventivo

Il fisco ha raccolto cinque miliardi di dati per le nuove proposte di concordato preventivo. L’amministratore delegato di Sogei ha spiegato che sono stati utilizzati 34 database diversi per il patto tra partite IVA e il Fisco. Questa operazione mira a migliorare la gestione fiscale e la verifica delle dichiarazioni. Nessun dettaglio su eventuali soggetti coinvolti o procedure specifiche è stato comunicato.

Cinque miliardi di dati per costruire le nuove proposte di concordato preventivo biennale. Oltre 1,3 miliardi di informazioni per elaborare le dichiarazioni precompilate del 2026. Poco meno di 28 miliardi di transazioni monitorate nel controllo sui giochi. Sono ciclopici i numeri scritti nella carta d’identità di Sogei, la società tecnologica del ministero dell’Economia che ieri ha compiuto 50 anni. E che sul balzo tecnologico in atto costruisce ora le strategie per il futuro, come sostiene l’amministratore delegato Cristiano Cannarsa. Il nome di Sogei è associato prima di tutto al Fisco, quindi partiamo da qui. Quali sono i progetti chiave in corso? Sogei gestisce sistemi complessi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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