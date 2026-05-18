Concordato Preventivo | nuovi limiti ISA e scadenze per le Partite IVA
Da oggi entrano in vigore nuovi limiti per i contribuenti con Partite IVA in regime di Concordato Preventivo, con modifiche ai limiti di reddito per chi ha bassi indicatori ISA. Le soglie di reddito sono state aggiornate, influenzando le categorie interessate. Inoltre, sono state fissate nuove scadenze per l'invio telematico delle proposte, con il termine che scade il prossimo mese. Questi cambiamenti riguardano principalmente le modalità di presentazione e i limiti di reddito stabiliti dalla normativa vigente.
? Punti chiave Come cambiano i tetti di reddito per chi ha ISA bassi?. Quando scade effettivamente il termine per l'invio telematico delle proposte?. Perché i nuovi limiti percentuali potrebbero non ridurre il carico fiscale?. Come influisce l'iperammortamento sul calcolo del reddito nel concordato?.? In Breve Scadenza adesioni 31 ottobre 2026 prorogata al 2 novembre per chi ha periodi non solari.. Limiti incremento reddito: 10% per ISA? 9, 15% per ISA 8-9, 25% per ISA 6-8.. Tetto massimo del 35% per soggetti con punteggio ISA compreso tra 1 e 6.. Maggiorazioni iperammortamento Legge di Bilancio 2026 autonome dal calcolo della proposta concordato. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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