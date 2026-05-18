Concordato Preventivo | nuovi limiti ISA e scadenze per le Partite IVA

Da oggi entrano in vigore nuovi limiti per i contribuenti con Partite IVA in regime di Concordato Preventivo, con modifiche ai limiti di reddito per chi ha bassi indicatori ISA. Le soglie di reddito sono state aggiornate, influenzando le categorie interessate. Inoltre, sono state fissate nuove scadenze per l'invio telematico delle proposte, con il termine che scade il prossimo mese. Questi cambiamenti riguardano principalmente le modalità di presentazione e i limiti di reddito stabiliti dalla normativa vigente.

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