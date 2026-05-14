Dalla rottamazione delle multe alle nuove soglie per il concordato | tutte le novità del decreto Fisco

Il decreto Fisco introduce diverse novità che riguardano principalmente la riduzione delle multe e l’aggiornamento delle soglie per il concordato preventivo. Tra le misure adottate, ci sono modifiche alle sanzioni amministrative e nuove regole per le procedure di concordato, con l’obiettivo di semplificare alcuni aspetti del sistema fiscale e aziendale. Il testo specifica le modalità di applicazione delle nuove soglie e le procedure per la rottamazione delle multe, senza prevedere interventi di carattere generale o elementi di opinione.

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Riduzione della pressione fiscale, sostegno alle imprese, rafforzamento della competitività. L’approvazione al Senato della fiducia al decreto Fisco segna un ulteriore passo sulla direttrice indicata dal governo fin dal suo insediamento, con una serie di misure che intervengono sia sul piano strategico sia su quello delle risposte più immediate, legate in particolare alle conseguenze della crisi in Medio Oriente. Nel dl Fisco, infatti, è confluito anche il decreto carburanti bis, con il taglio delle accise per contrastare il caro carburanti. Dal Senato sì alla fiducia sul decreto Fisco. La fiducia è passata con 99 sì, 56 no e nessun astenuto. Ora il testo passa alla Camera, dove atteso per il 19 maggio, in vista della conversione entro il 26 maggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dalla rottamazione delle multe alle nuove soglie per il concordato: tutte le novità del decreto Fisco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rottamazione multe e nuove soglie per il concordato: via libera del Senato al Dl fiscaleLa fiducia al decreto Fiscale è stata approvata con 99 sì al Senato, ora passa alla Camera. Rottamazione quinquies, scatta estensione a Imu, multe e cartelle dei Comuni: le novità nel decreto FiscaleCon il decreto fiscale la rottamazione quinques delle cartelle viene estesa anche alle Regioni e agli enti locali. Temi più discussi: Dall’Imu alle multe stradali: rottamazione quinquies anche per le cartelle dei Comuni; Rottamazione cartelle 2026 estesa a IMU, TARI e multe: cosa cambia per i contribuenti; Rottamazione cartelle 2026: presto una sanatoria anche per IMU, TARI e multe; Rottamazione quinquies, proroga ed estensione a Imu, Tari e multe: la proposta. La rottamazione quinquies riapre i battenti per le tasse locali: la conversione del DL Fiscale 2026 estende la definizione alle cartelle relative a IMU, TARI e multe gestite da AdER. Cinque le scadenze, che interesseranno sia comuni e regioni che… x.com Rottamazione quinquies, scatta estensione a Imu, multe e cartelle dei Comuni: le novità nel decreto FiscaleCon il decreto fiscale la rottamazione quinques delle cartelle viene estesa anche alle Regioni e agli enti locali ... fanpage.it Rottamazione quinquies estesa ai Comuni, cosa rientra oltre a Imu e TariApprovato l’emendamento che amplia la rottamazione quinquies anche ai carichi affidati dai Comuni ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ... quifinanza.it