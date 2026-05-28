In mezzo al mare e in difficoltà a causa del vento | i vigili del fuoco soccorrono tre surfisti

Da triesteprima.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra le 7.45 e le 8.30 di stamattina, i vigili del fuoco hanno recuperato tre surfisti in difficoltà nel golfo di Trieste. I soccorritori del Nucleo regionale di Soccorso subacqueo hanno raggiunto gli sportivi, che si trovavano in mare a causa di un improvviso aumento del vento. I tre sono stati tratti in salvo e portati a riva.

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Tra le 7.45 e le 8.30 i sommozzatori del Nucleo regionale di Soccorso subacqueo acquatico di Trieste hanno soccorso tre sportivi che, a causa di un improvviso innalzamento dell'intensita del vento, si trovavano in difficoltà nelle acque del golfo di Trieste. La prima segnalazione è giunta al. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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