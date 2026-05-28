In mezzo al mare e in difficoltà a causa del vento | i vigili del fuoco soccorrono tre surfisti

Notizia in breve

Tra le 7.45 e le 8.30 di stamattina, i vigili del fuoco hanno recuperato tre surfisti in difficoltà nel golfo di Trieste. I soccorritori del Nucleo regionale di Soccorso subacqueo hanno raggiunto gli sportivi, che si trovavano in mare a causa di un improvviso aumento del vento. I tre sono stati tratti in salvo e portati a riva.